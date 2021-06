Anuncian inicio de construcción de carriles protegidos para bicicletas en el Puente de Brooklyn

El Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT) informó que el próximo lunes a las 9 p.m. parte del Puente de Brooklyn será cerrado al tránsito vehicular, para da inicio esa noche a la construcción de carriles protegidos para bicicletas, que se espera sean terminados en el otoño. Esta será la primera reconfiguración del icónico puente desde que se eliminaron permanentemente las vías del tranvía en 1950.

El alcalde Bill de Blasio indicó que de esta manera se eliminará la actual congestión que se registra en el ‘promenade’, la vía de paseo en el medio del puente que es usada a la misma vez por peatones y ciclistas.

“El plan ’Bridges for the People’ es una hermosa reinvención del puente más emblemático de la ciudad de Nueva York”, dijo el Alcalde, agregando que antes de que el Puente de Brooklyn fuera reconfigurado por última vez en 1950, “transportaba a 400,000 neoyorquinos todos los días, pero la sustitución completa del tranvía por carriles para automóviles redujo el número de usuarios diarios del puente en más de la mitad. Al agregar nuevos carriles para bicicletas protegidos en el puente, finalmente comenzaremos a reequilibrar esa ecuación, respaldando un transporte más sostenible en las próximas décadas”.

El pasado enero, durante su discurso sobre el Estado de la Ciudad, el Alcalde prometió la creación de estos carriles, y otras 30 millas adicionales de vías protegidas para ciclistas en los cinco condados en el 2021, para abordar así el aumento en el uso de bicicletas durante la pandemia del COVID-19 en toda la ciudad de Nueva York.

Como parte del proyecto, el carril vehicular más interno con destino a Manhattan en el Puente de Brooklyn se eliminará y se transformará en un carril de bicis protegido de dos vías, uno en cada dirección. El DOT advirtió a los automovilistas que normalmente acceden al puente desde el centro de Brooklyn que es posible que tengan que ajustar sus patrones de viaje tanto durante como después de la construcción. A partir del lunes por la noche, ya no se permitirá el giro a la derecha desde la calle Tillary en dirección oeste hacia el Puente de Brooklyn.

ICYMI: Beginning on 6/21 at 9PM the right turn for motor vehicles from westbound Tillary St to the #BrooklynBridge will no longer be permitted. This closure is 24/7 & permanent. Drivers are advised to seek alternative routes to Manhattan. pic.twitter.com/qbTnkimC9O

— NYC DOT (@NYC_DOT) June 18, 2021