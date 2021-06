Habrá boda para Kylie Jenner, lo único que no sabe aún es si el novio será Travis Scott

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La vida personal de la joven empresaria Kylie Jenner ha estado rodeada de un gran misterio en los últimos tiempos. Aunque ella misma confirmó su ruptura con el rapero a través de Twitter en 2019, desde entonces se han dejado ver juntos a menudo en la esfera virtual junto a la hija que tienen en común, Stormi, y esta misma semana ella le acompañó a recoger un premio que Travis quiso dedicarle dirigiéndose a ella desde el escenario para confesar lo mucho que la quiere.

Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado acerca de su supuesta reconciliación y Kylie ha querido explicar ahora porque hace tiempo decidió establecer ciertos límites entre lo que muestra ante las cámaras del reality de su familia y las parcelas de su intimidad que defiende a capa y espada, como su embarazo, que mantuvo en secreto hasta después de dar a luz.

“He compartido tanto de mi vida… y además era muy joven cuando me quedé embarazada, y a nivel personal era abrumador. No sabía cómo lo podría compartir con el público y cómo lidiaría con las opiniones de todos los demás. Creo que era algo que tenía que afrontar en solitario”, ha desvelado en el especial que ha grabado junto a sus hermanas para despedir el programa ‘Keeping Up With the Kardashians’.

Lo que no le importa reconocer es que algún día le gustaría pasar por el altar, pero fiel a su política de discreción, se ha resistido en asociar esta confesión con el padre de su pequeña.

“Ahora mismo no pienso en el matrimonio, pero me gustaría casarme algún día, sí”, ha confesado de forma escueta.

