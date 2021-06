Hallan hueso de pierna humana en armario de casa recién comprada en Queens, Nueva York

Un hueso de pierna humana fue encontrado dentro de la pared del armario de una casa recién comprada en un exclusivo vecindario en Queens (NYC).

El impactante descubrimiento fue hecho poco antes de la medianoche del miércoles por el nuevo propietario en una residencia en Edgerton Boulevard cerca de Henley Road, en el vecindario Jamaica Estates, según fuentes policiales.

El dueño llamó al 911 para reportar el espantoso hallazgo y le dijo al operador que se había mudado a la casa hacía menos de dos meses, dijeron las fuentes.

La policía respondió y la pieza ósea fue entregada a la oficina del médico forense de la ciudad. Ayer se determinó que el hueso es un peroné humano, uno de los más largos de la anatomía, según la policía. No se detalló el largo ni la edad del hueso.

La policía no dio a conocer de inmediato más información. Cuando fue contactado anoche, el propietario de la casa se negó a comentar, citando la investigación en curso, acotó New York Post.

I live in a 'ritzy' neighborhood!Human leg bone discovered in closet of home in ritzy NYC neighborhood https://t.co/eIYgOYuFCh via @nypmetro

— Martin Z. Braun (@MartinZBraun) June 18, 2021