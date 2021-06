Madre y su niña halladas muertas en su hogar de lujo en Connecticut

Una mujer y su hija de 7 años fueron encontradas muertas ayer dentro de su casa en el lado norte de la ciudad Westport, en Connecticut.

La policía local respondió a una casa alrededor de las 4 p.m. del jueves y halló a una mujer muerta adentro. Luego fue descubierto el cuerpo de la niña. Hubo una gran presencia policial en la escena hasta anoche.

La gran residencia de dos pisos se encuentra en la esquina de Lyndale Park, un camino privado, aproximadamente a dos millas al norte del centro de Westport. Un muro de piedra cortada rodea el frente de la propiedad, rematado con una valla de hierro forjado, detalló CT Post.

En un momento, un equipo de investigadores parecía estar buscando en los terrenos justo frente al garaje de tres puestos de la casa, antes de caminar hacia la puerta principal. La policía cree que el incidente fue aislado “y no creemos que haya ninguna amenaza activa para la comunidad”. Al momento no hubo detalles sobre las identidades de las víctimas, quién llamó a la policía ni la causa de las muertes.

El superintendente de las escuelas de Westport, Thomas Scarice, dijo que la escuela primaria Coleytown y el preescolar Stepping Stones estarán cerrados hoy viernes a las actividades normales, pero abiertos a los padres y estudiantes para ofrecer servicios de salud mental.

“A última hora de esta tarde, nos informaron de la trágica y prematura pérdida de uno de nuestros padres y su amada hija”, escribió Scarice en un correo electrónico anoche. “No hay palabras que puedan consolar la sensación de dolor que sentimos por esta tragedia indescriptible. Queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos los afectados por esta desgarradora pérdida “.

Scarice dijo que el distrito ha “comenzado a movilizar todos nuestros recursos para brindar el apoyo necesario a nuestros estudiantes y profesores”, y ofreció enlaces a recursos de salud mental.

Police are investigating after a woman and a 7-year-old child were found dead in a home in Westport, Connecticut, Thursday. https://t.co/60auv9F233

— NBC New York (@NBCNewYork) June 18, 2021