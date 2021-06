Escándalo de cierre de campaña: video sadomasoquista de candidato a concejal en Nueva York, hijo del creador de “Dora la exploradora”

Zack Weiner, joven aspirante al Concejo Municipal de Nueva York en las primarias demócratas, ha sido salpicado con un video sadomasoquista difundido en Twitter, con él como protagonista semi desnudo, amordazado y “torturado” por una mujer.

“Mi magnífico amigo domme jugó con el candidato al Concejo Municipal de Upper West Side, Zack Weiner, y yo soy el único que tiene las imágenes”, se lee en un tweet de una cuenta anónima que publicó el video la semana pasada, informó hoy New York Post.

“El metraje fue filmado en el estudio Parthenon en Midtown, que es conocido por sus mazmorras BDSM de alta calidad”. El candidato de 26 años confirmó que era él la persona en el video y dijo que las imágenes se hicieron hace unos 18 meses con una ex novia que conoció durante una fiesta de Halloween en 2019.

“No quería que nadie viera eso, pero aquí estamos. No me avergüenzo del video privado mío que circula en Twitter. Ésta fue una actividad recreativa que hice con mi amiga en ese momento, por diversión. Como muchos jóvenes, he caído en un mundo en el que algunos de nuestros momentos más privados se han documentado en línea”, dijo Weiner en un comunicado hoy.

“Soy un orgulloso BDSMer. Me gusta la actividad BDSM”, dijo Weiner al New York Post, en referencia a las siglas que en inglés denotan las prácticas eróticas de “Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism and Masochism” (Cautiverio, disciplina, dominio, sumisión, sadismo y masoquismo).

El candidato se negó a identificar a la mujer en el video y dijo que no tenía idea de cómo surgieron las imágenes. “Definitivamente es una violación de la confianza”, agregó.

Weiner se enfrenta en las primarias del Distrito 6 a poderosos oponentes demócratas, como la presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer.

Para mayor ironía, su padre, Eric Weiner, es co-creador del popular programa de televisión infantil “Dora The Explorer”. Y él mismo se define como guionista, actor y productor, en su portal de campaña.

"I am not ashamed of the private video circulating of me..This was a recreational activity that I did with my friend at the time, for fun. Like many young people, I have grown into a world where some of our most private moments have been documented online"https://t.co/ylIlhCVYKK

— Donie O'Sullivan (@donie) June 19, 2021