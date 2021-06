Mujer mayor fue violada por convicto delincuente sexual en un parque de Nueva York

William Manning, un delincuente sexual considerado además “violento” según su historial criminal, abusó de una mujer mayor en Wards Island Park (NYC), dejándola además con hematomas en la cara y el cuerpo.

La policía encontró a la víctima de 61 años en el parque poco después de las 4 p.m. el pasado miércoles, caminando semidesnuda con una camiseta ensangrentada que estaba rasgada por la mitad. La mujer tenía además una hinchazón severa en la cara y moretones en toda la espalda, según NYPD.

Manning, de 35 años, fue arrestado como sospechoso del ataque y acusado de violación, agresión sexual y posesión criminal de un arma. Según su registro policial, vive una casa grupal en Wards Island dirigida por el Centro Psiquiátrico de Manhattan (MPC).

En 2014 Manning fue designado “delincuente sexualmente violento” por el estado Nueva York después de una condena por abuso sexual en la que estranguló y golpeó a una persona de 22 años no identificada.

Esa vez pasó encerrado 4 de los 5 años de su sentencia y estaba en libertad condicional hasta 2024, según muestran los registros de la prisión. “Estos son los tipos de personas que alojamos en nuestros refugios que hacen cosas como ésta y regresan [de la prisión] y viven en nuestras instalaciones”, se quejó una fuente policial anónima del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad.

“Los refugios no pueden ser seguros si tenemos gente como ésta haciendo cosas atroces y nefastas. El comisionado (Steven Banks) nos ha fallado mucho”, agregó, en declaraciones al New York Post. “Los oficiales literalmente tuvieron que improvisar este arresto porque, por supuesto, no tenemos la capacitación para ese tipo de arresto”.

Un juez fijó una fianza para Manning de $50,000 dólares durante su lectura de cargos el viernes, aunque la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan había solicitado $150,000.

So this guy rapes and chokes a woman and serves just 4 years. Of course, he was arrested for doing it again https://t.co/Phf0isIxzT

— Daniel Horowitz (@RMConservative) June 18, 2021