Histórico: en el mes del orgullo LGBTIQA+, Carl Nassib, defensivo de Las Vegas Raiders, se convirtió en el primer jugador de la NFL en activo abiertamente homosexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el mes del orgullo LGBTIQA+, Carl Nassib, jugador de fútbol americano, dio un paso histórico en la lucha por la igualdad, especialmente en el deporte: el defensivo de Las Vegas Raiders expresó públicamente que es gay, convirtiéndose en el primer jugador en activo de la NFL en hacerlo.

“Soy Carl Nassib, y me voy a tomar un corto momento para decir que soy gay. He pensado esto durante un buen tiempo, pero finalmente me sentí cómodo para decirlo… No hago esto por atención, creo que la representación y la visibilidad son muy importantes. Espero que un día este tipo de videos no sean necesarios. Pero hasta entonces, haré lo mejor que pueda para cultivar la cultura de aceptación“, contó Nassib a través de su cuenta de Instagram.

Carl Nassib confesó que esperó por este momento durante 15 años, y que gracias al apoyo de sus familiares y amigos se sintió cómodo para decir públicamente que es gay. También agradeció el apoyo dado por la NFL, jugadores y entrenadores del gremio: “Desde el inicio, he sido tratado con el máximo respeto y aceptación“, afirmó.

Además, para apoyar a la comunidad LGBTQA+, Nassib donará $100,000 dólares a Trevor Project, organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir los suicidios en los jóvenes miembros de la comunidad LGBTQA+ en Estados Unidos.

Las Vegas Raiders DE Carl Nassib comes out as gay He also announced a $100K donation to the Trevor Project, a suicide prevention organization for LGBTQ youth. pic.twitter.com/5Xobd9s0pp — Bleacher Report (@BleacherReport) June 21, 2021

En el texto que acompaña su post en Instagram, agradece a aquellas personas que hicieron posible que él tuviese la oportunidad de contar su historia. Por último, se mostró interesado por continuar aprendiendo y luchando por la igualdad de la comunidad LGBTQA+.

Carl Nassib debutó en la NFL en 2016, con 23 años de edad. Defendió a los Cleveland Browns durante dos temporadas. Luego, fue adquirido por Tampa Bay Buccaners, franquicia en la que jugó hasta 2019. El 27 de marzo de 2020 firmó un contrato de tres años y $25 millones de dólares con Las Vegas Raiders.