Video: la emotiva despedida de Goran Pandev en el último partido de Macedonia del Norte en la Euro 2020

Tras 122 partidos con la selección de Macedonia del Norte, para Goran Pandev llegó el momento de despedirse. Lo hizo este lunes, en el último partido de la fase de grupos ante Países Bajos, encuentro que perdió su combinado por goleada (0-3). Pero más allá del resultado, lo que acaparó la atención fue su despedida, emotiva cuanto menos.

Antes de iniciar el partido, la selección de Países Bajos le obsequió una camiseta con su nombre, cuyo dorsal dicta la cantidad de partidos que jugó con Macedonia del Norte. Un noble gesto.

Classy stuff from the Netherlands as they gift Goran Pandev a personalized shirt on his 122nd and final match for his country 👏🧡 pic.twitter.com/ZsRQoe8eIg

— ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2021