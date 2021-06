“Bartender” salva a dos mujeres de un acosador en Florida con recibo de cuenta falso

Max Gutierrez, un “bartender” en Florida, pasó a la historia de redes sociales como el “salvador” de dos mujeres que estaban siendo presuntamente acosadas por otro cliente en el bar.

El barista que labora en un establecimiento en St. Petersburg saltó a la fama luego de que una de las víctimas del supuesto acosador compartiera en Twitter una imagen suya con el mensaje camuflado en un supuesto recibo de cuenta.

“¡Este hombre me estaba acosando a mí y a mi amiga y el barista me pasó esta nota como pretendiendo que era mi recibo! Legítimamente, el tipo de bartender que todo el mundo necesita”, lee la entrada de la joven de nombre Trinity Allie.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl

— trinity👑✨ (@trinityallie) June 14, 2021