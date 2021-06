El gol de la Euro 2020: Luka Modric dejó al mundo boquiabierto y clasificó a Croacia a cuartos de final [Video]

Luka Modric es un emblema para Croacia y para el fútbol mundial: cuando su selección se quedaba afuera de la Eurocopa 2020, el capitán marcó un golazo que será recordado por mucho tiempo para darle la ventaja a los croatas, que terminaron venciendo 3-1 a Escocia.

Modric recibió un balón en la “entrada” del área, al que le pegó de primer intención con la derecha sin estar perfilado siquiera. Por ende, tuvo que patear con el borde externo del pie, casi con la punta del zapato.

El balón tomó máxima potencia y efecto. Se coló por la esquina derecha del arco que defendió el escocés David Marshall. Una delicia de gol.

La clasificación fue celebrada con emotividad. Luka Modric, más que nadie, sabe lo que sufrió el equipo para avanzar de ronda. Con mucha presión encima, el capitán cumplió.

Además, el ’10’ del Real Madrid se convirtió en el jugador de Croacia más viejo en marcar en una Eurocopa (35 años, 9 meses y 13 días). Al inicio de su carrera se había convertido en el jugador más joven en hacerlo. Prueba máxima de su vigencia para la selección de croata. Un héroe nacional.

Luka Modric is now Croatia's youngest AND oldest player to score at the Euros 🇭🇷

He comes through for his nation every time 👏 pic.twitter.com/of9xBOEzOH

— ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2021