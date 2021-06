Rechazada: Adamari López recibió muchos “No Me gustó”, con su traje de pantalón corto y blanco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lo que parecía ser el look más moderno, elegante y sexy de Adamari López en Hoy Día, terminó siendo el traje más rechazado de la puertorriqueña. Y es que el público no se mostró para nada contento con este look. “No me gustó”, dijeron los usuarios de Instagram. Y es que el program lanzó esta pregunta junto a la foto: “¿Te gustó el #lookdeldia?”. A cuenta de esto los fans se manifestaron respondiendo en negativo.

“Y está a que planeta va o viene. Mi’ja pero la que te lo recomendó te tiene mal espina”, “No me gustó”, “Muy sobre cargado”, “No me gustó para nada”, “No me gusta su vestuario”, “Bello su maquillaje y su peinado pero el vestuario no me gustó para nada”, “Pense que era la hija de Ludoviko”, “No”, “No me gusta te hace ver más chica esas hombreras”.

Hay que señalar que el vestuario parece no ser, necesariamente, el adecuado para la conducción de un programa matutino con tendencia noticiosa. El traje blanco con hombreras que combinó con zapatos de tacón, también en blanco, no está para nada mal, probablemente la equivocación está en el momento y el lugar. Porque es muy elegante, sí, e incluso casual gracias a los pantalones cortos.

Pero gran parte del público lo rechazó de lleno y han llegado a decir: “Ese saco de los tiempos de mi abuelita”.

También es cierto que muchos salieron en su defensa de manera contundente: “Estas hermosa y me encanta el look aquí que hay es un saco de envidiosos sigue adelante lo que te hace más hermosas y una dama son tus cualidades empoderada mujer con sus pantalones bien puestos en su cintura con altura y elegancia”.

Y también salieron otros compartiendo sus mensajes como expertos en moda: “No entiendo, teniendo personas dís que expertas en moda, la visten así? No aplican las cosas básicas ese tipo de zapatos le acortan la pierna y la hacen ver más bajita”. Y otros agregaron: “Eh, ¡Avemaría!, la está vistiendo el enemigo. ¿Es que Telemundo no tiene más a quien mostrar?”.

