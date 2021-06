Sería espectacular: los Harlem Globetrotters pidieron unirse a la NBA

Harlem Globetrotters, equipo que ha mezclado el baloncesto con el máximo entretenimiento para los fanáticos desde 1923, sorprendió al mundo del baloncesto al anunciar sus intenciones de unirse a la NBA.

Sí, es real. Harlem Globetrotters envió una carta a la NBA manifestando sus intenciones, aprovechando que la mejor liga de baloncesto del mundo piensa en realizar una expansión más temprano que tarde.

“Los Harlem Globetrotters están buscando un puesto en la mesa que se ha demorado en llegar. Nuestros jugadores fueron fundamentales para la creación de la liga, remontándonos a 1949. Nosotros nos mantuvimos orgullosos cuando nuestro jugadores fueron reclutados por los equipos de la NBA“, dicta la misiva.

La carta concluye con una declaración de intenciones, en la que el equipo de estrellas extremadamente hábiles con el balón le piden a la NBA que su esfuerzo sea retribuido: “Es tiempo de que la NBA reconozca nuestra contribución al juego. Con la liga considerando una expansión, el momento ha llegado. Los Harlem Globetrotters están listos para negociar por una franquicia“.

El texto es firmado por Jeff Munn, vicepresidente ejecutivo del equipo. Harlem Globetrotters fue fundado en 1926, y desde entonces ha realizado miles de partidos de exhibición a lo largo del planeta. Siempre han apuntado al entretenimiento, pero en base al talento fuera de lo común que exhiben dentro del tabloncillo.

Son conocidos, tienen historia y tienen carisma. Interesados en formar parte del proyecto no faltarán. ¿Lo considerará la NBA?

Our official statement on yesterday's letter to the @NBA #DearNBA #SpreadGame pic.twitter.com/pbc2fOchDi

— Harlem Globetrotters (@Globies) June 22, 2021