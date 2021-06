Nueva York bloquea “sin analizar” plan Revel de usar taxis eléctricos Tesla para competir con Uber y Lyft

El regulador de taxis de Nueva York votó ayer para dejar de emitir nuevas licencias de alquiler a vehículos eléctricos, rechazando a la empresa Revel de que quería lanzar un servicio de autos Tesla para competir con Uber y Lyft en traslados compartidos.

El voto de cinco en contra y sólo uno a favor en la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) impide que la empresa de transporte eléctrico Revel lance su flota de 50 taxis “Modelo Y Tesla” de Elon Musk sin infringir las reglas de la ciudad. La TLC argumentó que Revel aún puede operar si compra 50 autos a gasolina y cambia sus licencias, un requisito que la empresa criticó como “la definición misma de limitar la competencia en el mercado”.

“No es sostenible permitir un número ilimitado de vehículos nuevos en la carretera en una ciudad que está demasiado familiarizada con el ahogo de la congestión del tráfico“, argumentó la presidenta de TLC, Aloysee Heredia Jarmoszuk, en la reunión del martes. “Lo que no permitiremos es la oportunidad de que otra corporación, capitalistas de riesgo o de otro tipo, inunde nuestras calles con automóviles adicionales”.

El fallo se produjo un día después de que la TLC publicase un aviso que decía que ya había votado para dejar de emitir licencias de vehículos eléctricos. La TLC afirmó que lo hizo de acuerdo con las reglas de la ciudad, pero expertos legales y de tránsito le dijeron al New York Post que dichos avisos no suelen usar un lenguaje en tiempo pasado, y agregaron que puede haber influido en la audiencia del martes.

El CEO de Revel, Frank Reig, criticó la prohibición de TLC en un discurso de tres minutos en la reunión, diciendo que además de su plan para taxis amigables con el medio ambiente, Revel ofreció a sus conductores un trato más justo que Uber y Lyft porque los contrató como empleados de tiempo completo.

“Estamos ofreciendo exactamente lo que esta comisión ha estado pidiendo durante años: trato justo y pago estable para los conductores, que son todos empleados W-2 con beneficios, y un plan para impulsar la adopción de vehículos eléctricos en la ciudad”, resumió Reig.

Revel, que ha recaudado $31,6 millones de dólares de patrocinadores, incluido Toyota, según Crunchbase, se quejó de que el TLC “no ofreció pruebas ni análisis” para respaldar su decisión de poner fin a la exención de vehículos eléctricos.

“Los comisionados se sentaron durante casi tres horas de testimonio en todos los lados, pero no hicieron ninguna pregunta y no pasaron ningún tiempo deliberando antes de tomar una decisión política con profundas consecuencias”, criticó Reig en un comunicado después de la votación. “La TLC nunca tuvo la intención de considerar lo que los conductores y los neoyorquinos tenían que decir, y sólo se preocupó por interrumpir esta votación el día de las primarias con el menor escrutinio posible”.

El plan de Revel se habría permitido según las reglas anteriores de TLC, pero poco después de que la empresa anunciara sus planes para lanzar el servicio Tesla en abril, la presidenta de la comisión dijo que la agencia planeaba eliminar la exención de vehículos eléctricos para las licencias de viajes compartidos.

Representantes de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York (NYTWA) y varios taxistas elogiaron el cambio de reglas de la TLC, mientras que el Gremio de Conductores Independientes (IDG) y grupos activistas como Sierra Club y Tristate Transportation Campaign lo criticaron, diciendo que retrasaría los esfuerzos para abordar el cambio climático.

Well said, @elonmusk ! Hopefully @TLCCommishChair @nyctaxi begin to understand the profound implications of stifling EV adoption in NYC at this most pivotal moment for #climatechange .

There is nothing stopping @_GoRevel from entering the industry with a progressive employment labor model. They can employ active drivers. Flooding the streets to displace existing drivers is not pro-worker, or ecological.

