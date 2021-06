Madre murió empujando coche de bebé al ser arrollados por camión en Queens, Nueva York

Una mujer murió y su pequeña bebé resultó herida después de ambas ser atropelladas por un camión hoy al mediodía en Queens (NYC).

El accidente ocurrió en las cercanías de 150th Street y Cross Island Parkway en el vecindario Whitestone, alrededor de las 12:10 p.m., dijo la policía.

Una mujer no identificada de unos 40 años caminaba por la carretera de acceso a Cross Island Parkway con su hija de 18 meses en un cochecito cuando un camión giró y las atropelló, reportó NYPD.

La madre fue declarada muerta en el hospital y su bebé sufrió heridas leves. El conductor del camión fue detenido con cargos pendientes, reportó Pix11. Al momento no hubo más información disponible.

Este año han aumentado los accidentes viales en NYC, según las estadísticas de un informe reciente del Manhattan Institute. También desde el confinamiento hay más pedalistas –repartidores y paseantes- en las calles, y no todos son legales.

La semana pasada, la actriz de Hollywood Lisa Banes murió tras ser golpeada en un paso de peatones por un patinetero scooter que se dio a la fuga, en el Upper West Side de Manhattan. Y casi al mismo tiempo, Darwin Edison Durazno, un adolescente ciclista de 16 años, fue arrollado fatalmente en Queens (NYC).

#BREAKING: Mom dead, toddler in stroller injured after being struck by truck in Queens: policehttps://t.co/Ize4BVmveO pic.twitter.com/VoLkE64Puz

— PIX11 News (@PIX11News) June 24, 2021