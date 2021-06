“Todos deberíamos apoyar a Britney”: Justin Timberlake mandó un mensaje de apoyo a la cantante

El exnovio de Britney Spears, Justin Timberlake, estuvo entre las varias celebridades que se unieron con mensajes de apoyo luego de las fuertes declaraciones que hizo en su audiencia de tutela.

Tras más de una década de silencio y hermetismo, este miércoles, 23 de junio, la cantante habló acerca de la pesadilla que ha sido estar bajo una tutela controlada por su padre, Jamie Spears, y por ello Timberlake no dudó en expresarle su apoyo a través de un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales.

Timberlake también puntualizó en que “nadie debe ser retenido en contra de su voluntad o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado duro”, todo ello en la serie de mensajes que compartió en su red social donde destacó que se trata de una mujer adulta que aún vive controlada por su padre.

No one should EVER be held against their will… or ever have to ask permission to access everything they’ve worked so hard for.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021