Cráneo de Harbin, el fósil hallado en China que podría ser una nueva especie de ancestros humanos

El cráneo de Harbin, uno de los fósiles humanos mejor conservados del mundo que acaba de ser estudiado, es de la especie Homo longi u “Hombre Dragón“, un nuevo linaje humano que, según los científicos chinos que lo han documentado, puede ser nuestro pariente más cercano. Otra vuelta de tuerca en la compleja evolución humana.

El fósil es el cráneo humano más grande que se conoce y tiene 146,000 años, lo que le sitúa el Pleistoceno Medio, una de las épocas más dinámicas en la migración de especies humanas.

In case you wonder how close Harbin looks to Dali, here is Harbin on the left and Dali (which has some crushing to the maxilla) on the right. As Weidenreich might have said, they resemble each other as closely as one egg resembles another. pic.twitter.com/KaTbQjs2Yw

— John Hawks (@johnhawks) June 25, 2021