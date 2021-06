El significado detrás de los colores de la nueva bandera LGBTQ

Junio es el mes más importante para la comunidad LGBT pues el día 28 de este mes se celebra el Día del Orgullo Gay, fecha en la que las calles de diversos sitios en el mundo entero se llenan de banderas arcoíris para así alzar la voz en la búsqueda de igualdad y respeto en el tema de la diversidad sexual.

Los orígenes de la famosa bandera de la comunidad LGBTQ tiene sus orígenes a finales de los años 70 y en aquella época se plasmaron en dicho lienzo 6 colores. Ahora, en 2021, la lucha de la comunidad se ha vuelto más inclusiva, lo que ha provocado algunas modificaciones a la bandera al agregarle nuevos colores.

En 1978, Gilbert Baker creó la famosa bandera, misma que fue vista por primera vez en una marcha gay celebrada en San Francisco y los colores significan lo siguiente:

Rojo: Vida

Naranja: Salud

Amarillo: El Sol

Verde: Naturaleza

Azul: Serenidad

Violeta: Espíritu

El nuevo diseño ha sido propuesto por Daniel Quasar, un diseñador gráfico y gran activista de la comunidad, y lleva por nombre “Progress: A Pride Flag Reboot”.

Lo que hizo Quasar es unir los colores de la bandera transexual (rosa, azul y blanco) y agregarle negro y café como muestra de inclusión para darle visibilidad a la lucha contra el racismo y honrar a las personas de piel obscura como miembros de la comunidad.

🤍💗💙 Representing Trans Men, Trans Women, and Non-Binary Non-Gender Conforming individuals

Originally created by Monica Helms, called the Trans Pride flag. These colors helped bring awareness to the needs of the Trans community.

— danielquasar (@danielquasar) June 6, 2021