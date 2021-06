Rachel Zegler: confirman a la actriz latina para protagonizar ‘Snow White’ en la versión live-action

Una actriz latina ha sido la elegida para protagonizar la nueva versión de ‘Snow White’.

Será Rachel Zegler, de 20 años y de raíces colombianas, quien dará vida a la princesa de Disney en la próxima película en live-action que la compañía se encuentra preparando.

A través de su cuenta de Instagram, la joven confirmó su protagónico escribiendo: “Hola a un sueño hecho realidad”.

Y en un gesto muy tierno, también compartió un video en Twitter del momento en que conoció al personaje animado en un parque de diversiones cuando era pequeña. “Chica de casa, tenemos MUCHAS cosas que ponernos al día”, dice la publicación.

homegirl we have LOTS to catch up on pic.twitter.com/gtNsrpITm0

— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021