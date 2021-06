Hispano decapitó a un conocido y luego jugó con su cabeza en parque de Nuevo México

Joel Arciniega Sáenz supuestamente confesó haber matado y decapitado a un conocido suyo también hispano en un parque de Nuevo México y luego haber pateado la cabeza desprendida de la víctima.

Arciniega Sáenz, de 25 años, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de James García (51) en un parque de Las Cruces, localidad de Nuevo México. La policía lo encontró cerca de la escena del crimen el Día del Padre con un cuchillo ensangrentado y sangre seca en su ropa, informó Fox News.

Las autoridades dijeron que más tarde Arciniega confesó el espantoso asesinato, supuestamente admitiendo que arrastró el cuerpo de la víctima a la calle y le dio una patada en la cabeza cortada. Afirmó que García lo había robado días antes y había violado a su esposa hacía varios años, pero la policía no encontró pruebas de inmediato de esas acusaciones.

Arciniega había sido arrestado por un cargo de vandalismo no relacionado el mes pasado, pero fue liberado con una fianza de $2,000 dólares a pesar de las objeciones de los fiscales.

También había sido acusado de un tiroteo fatal en 2017, pero ese caso se abandonó después de que se descubrió que un testigo clave poseía un pistola del mismo calibre que el arma homicida.

Ahora Arciniega Sáenz quedó recluido en el Centro de Detención del condado de Doña Ana, sin derecho a fianza.

Police say when they arrived they learned Garcia had been decapitated and stabbed multiple times, the documents allege.

The suspect, Joel Arciniega-Saenz, 25, confessed Monday that he murdered and decapitated James Garcia, 51, in Apodoca Park, #LasCruces, and then proceeded to drag his body into a city street and play soccer with his severed head.https://t.co/mLsr2NkSHJ

— NTD News (@news_ntd) June 24, 2021