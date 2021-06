Jennifer López recupera la felicidad y la sonrisa al lado de Ben Affleck: captados en Beverly Hills 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jennifer López es una mujer feliz y enamorada. Los paparazzi la están siguiendo por doquier y es que de momento está en Los Ángeles y luego de que se esparciera el rumor de que Ben Affleck podría pedirle matrimonio muy pronto, todos están a la caza de poder el ver el nuevo anillo de compromiso que adornará su mano.

También es cierto que hay otros que aseguran que ya no quieren vivir un largo compromiso, y que es posible que se casarán muy pronto, con o sin anillo. Antes podían verse acosados por la prensa y molestarse por tanta atención, pero hoy realmente parecen especialistas en ignorarlos. Y es que están disfrutando de su relación por doquier, no se esconden, no se tapan, no se escabullen. JLo y Ben son felices delante de todos, sin importar quién lo vea o no.

Recientemetne los captaron en Berverly Hills, y Jennifer López no sólo brillaba sino que además deslumbró a todos con tremenda sonrisa.

JLo en lo laboral

Recienemente en Instagram anuncio la llegada de “Cambia El Paso”. Le dio a sus fans una probadita de lo que será su nueva canción. Algunos dicen que aquí narrará o dejará en evidencia todo lo que pasó con A Rod, para el final de su relación. Junto al video en su publicación de IG escribió: “Ahora le toca ella … tomarse la botella … y salirse a divertir … and it goes like this ✨#CambiaElPaso”.

Como actriz celebra su llegada a Netflix. La “Diva del Bronx” firmó un acuerdo global de colaboración con Netflix. Protagonizará la película de ciencia-ficción “Atlas” para este gigante digital. El portal Deadline señaló este martes que Brad Peyton, el director de “San Andreas” (2015), se pondrá al frente de esta cinta, según destacó EFE.

“Atlas” girará en torno a una mujer (Jennifer López) que, en el futuro, debe luchar contra un soldado con inteligencia artificial que intenta destruir a la humanidad. Esta película forma parte del acuerdo que López y su compañía Nuyorican Productions firmaron con Netflix para producir diferentes contenidos audiovisuales.

Además de “Atlas”, se sabe ya que López y Netflix tienen dos proyectos en marcha: el thriller de acción “The Mother”, dirigido por Niki Caro (“Mulan”, 2020); y la cinta “The Cipher”, que adaptará la novela homónima de Isabella Maldonado.

