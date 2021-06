La Mala Rodríguez confiesa que un funcionario mexicano le obsequió un kilo de cocaína

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Mala Rodríguez confesó en su libro de memorias, ‘Cómo Ser Mala’, que un funcionario mexicano le obsequió una vez un kilo de cocaína con el fin de impresionarla.

La rapera española, de 42 años, hace varias confesiones sorprendentes en el texto que publicará el 30 de junio. Sin embargo, una de las que más ruido están haciendo es la que señala a un hombre poderoso, aunque mantiene su nombre y cargo en el anonimato.

“La gente está dividida: los marihuaneros en un sitio, los cocainómanos en otro. Hablo con alguien que me sugiere que pruebe el peyote; yo le contesto que no estoy preparada.

“Esas conversaciones que se tienen en una fiesta. En una de esas conozco a un alto funcionario (mexicano) de no sé qué, que me dice que me puede enviar lo que yo le diga a casa. Y yo, de coña (broma), le pido un kilo de cocaína, que el tío me envía y me llega unos días más tarde. La pasamos súper bien”, relata María Rodríguez Garrido, que es su nombre real, en su libro.

«‘Cómo ser Mala’ no es un libro de memorias al uso. Desde su estructura, fragmentada y no lineal, hasta la forma casi oral en que está redactado (…) La Mala trufa anécdotas, reflexiones y posicionamientos vitales.»https://t.co/AMs91YVSPN pic.twitter.com/0dGc9upL31 — Elena Blanco (@ElenaBB_) June 20, 2021

La cantante andaluza, quien saltó a la fama hace 21 años con los temas “Tengo un Trato” y “Yo Marco el Minuto”, es madre de tres hijos pero también expone que hace un tiempo tuvo un aborto.

“Soy una persona que convive con sus contradicciones. Estoy en contra del aborto, pero aborté. Por lo tanto, nunca te obligaría a hacer lo que yo digo.

“Además, mentiría si dijera que me sentí bien cuando aborté, y conozco a pocas mujeres que lo hayan llevado bien”, narra.

La intérprete de “La Niña” también habla sobre su sexualidad y hasta de la primera orgía a la que asistió, entre otros pasajes.