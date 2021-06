MLS investiga posible acto de racismo en contra del colombiano Diego Chará

El partido entre Portland Timbers y Minnesota United fue empañado por un posible episodio de racismo. El colombiano Diego Chará, jugador de los Timbers, se quejó ante el árbitro tras un choque contra el argentino Franco Fragapane. No obstante, la situación fue desestimada por el principal. Tras el partido conocemos la versión extendida y la investigación que inició la MLS.

Ocurrió pasada la hora de partido. Fragapane le dijo unas palabras al oído a Chará que hicieron que éste último tuviese una reacción aireada. No hubo nadie cerca de la acción, por lo que la figura del testigo no es posible. Chará habló con el árbitro, pero no obtuvo respaldo suficiente. El partido continuó.

Al terminar el encuentro nos enteramos de que existía una aparente razón clara por la que Diego Chará reaccionó como reaccionó luego del encontronazo con Fragapane. Lo confirmó Gio Savarese, entrenador de Portland Timbers, equipo al que defiende el colombiano.

“Todos apoyamos a Diego Chará. Lo que le pasó hoy, la palabra discriminatoria que le dijeron, no debería tener lugar en ningún lado“, señaló Savarese, quien se mostró decepcionado por la forma en la que el principal del partido manejó la situación.

