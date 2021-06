Perez Hilton se disculpó públicamente con Britney Spears por sus antiguas burlas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los últimos tiempos, la narrativa en torno a la crisis emocional que Britney Spears sufrió a finales de la primera década del 2000, que dio pie a que se estableciera la tutela legal a la que ella está tratando de poner fin ahora, ​ha cambiado radicalmente. La princesa del pop ha pasado de ser el objeto de todo tipo de bromas crueles a inspirar un documental del New York Times que analiza las injusticias que habría sufrido a manos de la prensa y de los responsables de controlar tanto su vida personal como su carrera.

Ahora el bloguero Perez Hilton, que en su día fue uno de sus mayores detractores, ha querido disculparse públicamente por todo lo que escribió en su momento acerca de la cantante tras escuchar su testimonio de este miércoles ante la juez que examina su caso.

“Asumo toda la responsabilidad por cómo me comporté en el pasado. No puedo disculparme diciendo que era joven y tonto. Creo que ahora sabemos mucho más [que antes] y creo que inicialmente mucha gente estaba sorprendida y alarmada y preocupada por sus hijos pequeños, yo incluido. Sé que no me expresé tan bien como podría haberlo hecho. No actúe guiado por la empatía y la compasión. Me disculpo absolutamente y me siento profundamente avergonzado y arrepentido“, ha afirmado en declaraciones a Sky News.

El seguimiento que Perez realizó en su blog de las idas y venidas de Britney, incluida su decisión de afeitarse la cabeza, habría jugado un papel crucial en la ‘caída en desgracia’ de Britney por el tono sarcástico que utilizaba. A día de hoy él por fin se ha dado cuenta de lo mucho que debía de estar sufriendo la artista y le gustaría poder compensarla por su comportamiento.

“Solo quiero abrazarla. Creo que solo necesita amor, porque no puedo ni imaginar la traición, la tristeza y el vacío que debe sentir creyendo, sabiendo y experimentando esta total falta de apoyo”, ha añadido.