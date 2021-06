Por esta razón Zane Kahin, de cuatro meses de edad, es el bebé Gerber 2021

Gerber, la firma estadounidense de productos alimenticios para bebé más famosa de todo el mundo, anunció este día al ganador de su undécima edición del concurso Bebé Gerber 2021, eligiendo como el nuevo rostro de su marca a un pequeño de Winter Park, Florida.

Su nombre es Zane Kahin, tiene 5 meses y medio y oficialmente obtuvo el título de “Gerber Spokesbaby’ 2021” luego de que su rostro fuera el elegido entre más de 90,000 bebés que participaron en el certamen.

“Su actitud alegre, risas contagiosas y sonrisa juguetona, que puede iluminar cualquier habitación” fueron los motivos por los que Zane fue el elegido, según indicó Gerber en un comunicado.

Pero además de eso, este bebé tiene una gran historia de vida.

Erin Kahin, madre de Zane, explicó en entrevista para el programa Today de la cadena NBC que, sin duda, su hijo es un bebé especial, ya que superó un sinfín de adversidades desde antes de nacer.

Meet the new Gerber Baby! See the moment the proud parents find out live on TODAY that their baby won the title. pic.twitter.com/Yj8p9OP9SD

— TODAY (@TODAYshow) June 28, 2021