“No aprecio que estén aquí”, Justin Bieber corre a fans que lo esperaban afuera de su casa

Justin Bieber está acostumbrado a que las multitudes lo sigan cuando hace apariciones públicas, pero recientemente un grupo de fans apareció afuera de su casa justo cuando él llegaba y lejos de emocionarse no solo les pidió que se fueran, sino que se mantuvieran alejados de ahí.

Seguido, se dirigió a los demás que también se encontraban afuera de su apartamento en la ciudad de Nueva York y pidió que abandonaran el área, admitiendo que no “aprecia” ese nivel de fandom.

No obstante, al terminar de dar las razones por las que no quiere ver gente invadiendo su privacidad, una de sus seguidoras le pide un abrazo, pero él optó por rechazar su petición y luego ingresó a su hogar.

Tras su actitud, como era de esperarse las opiniones se dividieron, aunque la gran mayoría han apoyado la reacción del cantante y aplaudieron que se atreviera a expresar su molestia, pues no cabe duda que hay veces que los followers traspasan los límites sin darse cuenta.

#justinbieber didn't appreciate fans waiting outside his home and tells them to respect his privacy 👀 pic.twitter.com/OtkcytPsS0

— No Jumper (@nojumper) June 26, 2021