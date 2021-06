Allison Mack recibe condena de 3 años de prisión por su participación en la secta sexual NXIVM

Tres años de prisión fue la sentencia que recibió la actriz estadounidense Allison Mack, conocida por su participación en la serie ‘Smallville’, luego de comprobarse su participación en la secta sexual NXIVM.

Además, de acuerdo a información publicada por Page Six, se detalló que también deberá cumplir con otros tres años de libertad condicional, así como deberá realizar mil horas de trabajo comunitario y pagar una multa de $20,000 dólares.

Cabe mencionar que la condena es mucho menor que el mínimo de 14 años que buscaban los fiscales, pero sí se esperaba una sentencia menor, ya que la actriz siempre estuvo en disposición de cooperar con el caso.

Por ahora, permanecerá en casa y deberá entregarse el 29 de septiembre para comenzar a cumplir con lo que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, para el Distrito Este de Nueva York, dictaminó.

Allison, de 38 años, se declaró culpable en el año 2019 por cargos de conspiración y extorsión contra dos mujeres, a quienes exigió que fueran esclavas sexuales del fundador de la secta Keith Raniere.

