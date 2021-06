Leticia Calderon dice que si su ex, Juan Collado, le pide que le lleve a sus hijos a prisión ella lo haría

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Leticia Calderón asegura estar en la mejor disposición para que sus hijos, Luciano y Carlo, visiten en la cárcel a su papá, el abogado Juan Collado, acusado de malversación de fondos; sin embargo, la actriz explica que el actual esposo de Yadhira Carrillo no le ha pedido que sus hijos lo visiten.

“A mis hijos, si Juan los pide, pues claro que mis hijos irían, por supuesto que sí. Primeramente a abrazarlo y a darle las gracias por todo lo que ha hecho por ellos, porque así los he enseñado, pero no se ha dado ese requerimiento“, dice la actriz.

La villana de “Imperio de Mentiras” dice que su ex esposo ha estado al pendiente de sus hijos y algunos gastos. “De alguna manera está pendiente, sí. No habla muy seguido, no, pero sí está pendiente, ahorita por ejemplo vengo del dentista, le están haciendo un tratamiento a Luciano, le están arreglando los dientes, le mande el presupuesto hace unos días e inmediatamente me mandó el dinero, me dijo ‘por supuesto’; está pendiente de los pasaportes.

“Le digo que los quiero ir a vacunar y me dice ‘cuenta con ello; en ese sentido, económicamente hablando, siempre ha estado pendiente de ellos”.

Aunque sí le ha afectado que las cuentas del padre de sus hijos estén congeladas. “De alguna manera sí, porque estoy absorbiendo muchísimos gastos que antes él me apoyaba y ahora ya no”, expuso la famosa actriz de telenovelas.

