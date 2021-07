NFL multa con $10 millones de dólares a Washington Football Team tras denuncias de bulliyng y acoso sexual por parte de trabajadores

Luego de investigar la cultura de trabajo del Washington Football Team, la NFL decidió multar al equipo capitalino con $10 millones de dólares. La liga determinó que el ambiente de trabajo del club ha sido inapropiado durante muchos años. Bullying, intimidación, acoso sexual y falta de respeto en el sitio de trabajo fueron las situaciones identificadas.

Tanto ex-empleados como trabajadores en activo del Washington Football Team le contaron sus historias a Beth Wilkinson, abogada independiente que se encargó de conducir la investigación.

The NFL is fining the Washington Football Team $10M after investigating its workplace culture.

The money will go to charity and development programs for women and underrepresented groups. pic.twitter.com/hHaKv1dSUV

