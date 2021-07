Hombre con cárcel terminal muere en plena boda mientras novia caminaba hacia el altar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre con cáncer terminal murió en Escocia el día de su boda justo cuando su novia caminaba hacia el altar.

El medio The Sun reportó este viernes que Paul Wynn, de 57 años, estaba sentado en una silla esperando por Alison Wynn, la mujer con la que se casaría y todo parecía normal hasta que dejo de responder.

Wynn manifestó: “Todo parecía estar bien, a pesar de que Paul parecía estar un poco incómodo a este punto, y le aflojamos la corbata un poco para que se sintiera más cómodo”.

“Para el momento en que llegué donde él, lo llamé por su nombre varias veces”, agregó . “El no se volteó, él no me miró, y yo me di cuenta que algo estaba mal y empecé a derrumbarme, y comencé a gritar su nombre, y nosotros sabíamos que algo no estaba bien”, relató

La pareja llevaba 21 años de relación. Aparte de Alison, a Paul le sobreviven 11 hijos.

Los doctores le dijeron al paciente, en mayo, que tenía cáncer, pero el diagnóstico de estado terminal se dio poco más de una semana.

Ante el destino irreversible de la muerte próxima, la pareja planeó con inmediatez la boda en el pueblo de Saltcoats, en Ayreshire.

Los especialistas le pronosticaron como máximo dos meses de vida.

Aunque personal de emergencias médicas intentó reanimar al enfermo en plena ceremonia, no fue posible.

“Yo tengo que levantarme y moverme cada día por el bien de mis hijos, pero no puedo comer”, expresó la mujer, madre de cinco de los hijos de Paul.

“Paul y yo perdimos un hijo en el 2004 luego de que tuve un aborto, entonces me da un poco de consuelo que él está allá arriba con nuestro niño”, agregó Alison. “Su madre murió en el 2020, así que al menos él está con ella ahora, también”, reflexionó.