Tormenta Elsa impactará con fuertes vientos Florida en medio de derrumbe de Champlain Towers

La tormenta tropical Elsa se ha debilitado un poco, pero avanza hacia Florida e impactará en la zona en medio del derrumbe en las Champlain Towers, disminuyendo aún más la esperanza de encontrar personas vivas, debido a que se suspendieron labores de rescate y a que está en camino la demolición del resto del edificio.

El sábado por la noche, la tormenta azotó partes de República Dominicana y Haití con fuertes lluvias y fuertes vientos, pero sigue avanzando hacia Estados Unidos.

Ahora está muy cerca de Jamaica y partes del este y centro de Cuba, reportó el centro de huracanes estadounidense.

Los expertos adelantaron que Elsa podría traer fuertes lluvias y ráfagas de viento al sur de Florida con impacto en varios puntos, incluido Surfside, donde tuvo lugar el colapso en Champlain Towers.

El centro de huracanes emitió una alerta de tormenta tropical el sábado por la noche para los Cayos de Florida, desde Craig Key hacia el oeste hasta Dry Tortugas.

Esto significa que las condiciones de tormenta tropical, incluidos los vientos sostenidos de al menos 39 mph, son posibles dentro en las próximas 48 horas.

There is a risk of tropical storm conditions beginning Monday in the Florida Keys that will spread northward along the Florida Peninsula by midweek.

El impacto de la tormenta sería mayor el lunes, cuando toque partes de los Cayos y el suroeste de Florida.

Para el martes y miércoles, la tormenta se movería hacia la costa este de Florida.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió un estado de emergencia para 15 condados el sábado, lo que alerta a residentes a comenzar los esfuerzos de preparación, incluido un plan para desastres.

“Nos estamos preparando para el riesgo de tornados aislados, marejadas ciclónicas, fuertes lluvias e inundaciones repentinas”, dijo DeSantis.

#Elsa is currently a strong tropical storm on a track to impact Florida by Monday. Florida is working with local authorities to safely secure the Surfside site ahead of the storm. Follow @FLSERT for the latest storm updates. https://t.co/U6170xLXJG pic.twitter.com/QKrCfwRXhu

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 3, 2021