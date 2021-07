COVID-19: ¡Por favor, vacúnense!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la Hispanic Federation seguimos muy preocupados por la epidemia de Covid-19. En la ciudad de Nueva York, donde se encuentra nuestra sede, la vida se normaliza, avanza la vacunación y disminuyen los casos de infección, hospitalización y muerte. Pero eso no sucede a la velocidad deseada, lo que es potencialmente peligroso, y es imprescindible que más latinas y latinos reciban la vacuna salvadora.

La semana pasada, los casos en todo el estado promediaron 338, lo que parece un milagro comparado con los 9,000 de fines de marzo, o las 15,000 infecciones diarias de enero. Y en la ciudad de Nueva York, el promedio actual de casos diarios no llega a 150, mientras que en marzo superaba los 4,000.

Esta reducción se debe a la vasta campaña de vacunación que se realiza en Nueva York.

Pero hay personas reacias a vacunarse, y desde hace un mes el ritmo con que disminuye el número de casos es mucho más lento.

Como nos recuerda el doctor Matt Kusher, de Urban Health Plan, una organización que forma parte de nuestra federación, “que la tasa de mortalidad ya no sea lo que fue hace unos meses no significa que la enfermedad no sea terrible. Hasta la gente joven y en buen estado de salud puede sufrir efectos muy debilitantes durante mucho tiempo si se infecta. A muchas y muchos no les sucede nada grave, pero a otros la infección les incapacita, y no sabemos por cuánto tiempo”.

Con respecto a la comunidad latina, en algunos estados tenemos más gente vacunada de la que nos corresponde en relación a cuantos somos allí, y en otros el porcentaje de vacunados es inferior al porcentaje de hispanos. Pero lo lamentable es que en general tenemos una tasa de vacunación de algo menos del 50 por ciento.

Y sin embargo, entre las personas no vacunadas, las y los latinos somos los que más queremos que nos inmunicen. Según una encuesta reciente, una tercera parte de nuestra gente desea la vacuna. Entre los blancos no hispanos, solamente el 16% quiere la vacuna, y entre los afroamericanos, solamente el 17%.

Entre las razones que dan muchos latinos para no estar vacunados figuran los temores inmigratorios, la falta de dinero o seguro para pagar por la vacuna y la falta de dominio del inglés.

Ninguna de esas razones es válida. Para vacunarse no hay que presentar ningún documento inmigratorio. Además, la vacuna es gratuita, porque las autoridades quieren que todos nos vacunemos. En cuanto al inglés, los hispanos somos casi la tercera parte de la población de la ciudad de Nueva York, y casi la quinta parte de la población del estado. Hay muy pocos sitios en Nueva York donde no haya alguien alrededor que hable español y ayude con el inglés.

De manera que les pido encarecidamente que se vacunen todos, desde los muchachos y muchachas de 12 años de edad hasta los envejecientes que estén en condiciones de ser inmunizados.

En Nueva York, pueden hacer el trámite de vacunación por teléfono, llamando al (833) 697-4829.

En la ciudad de Nueva York, llamen al (877) 829-4692.

Cuídense, y cuiden a los demás.

Para obtener más información sobre la Hispanic Federation, visiten hispanicfederation.org

¡Celebremos juntos el 31er aniversario de nuestra organización, y hasta la columna próxima!

-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation