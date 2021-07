Elsa está a punto de volverse huracán otra vez y se acerca a Florida, donde hay alerta de tornados

La tormenta tropical Elsa está a punto de convertirse nuevamente en huracán conforme se acerca a Florida.

Imágenes satelitales del Meteorológico muestran que Elsa ha dejado atrás Cuba y parte de los Cayos de Florida, pero se fortaleció de nuevo y está a punto de convertirse de nuevo en huracán.

Se espera que la tormenta golpeé la costa noroeste de Florida, la cual se encuentra bajo alerta de tornados, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Las alertas de tornado están en Tampa, los condados de Marion, Osceola y Polk hasta las 11:00 p.m. el martes.

A las 5:00 p.m. de este martes, el centro de la tormenta tropical Elsa estaba ubicado a 155 millas al sur-suroeste de Tampa, según los expertos. Sus vientos máximos son sostenidos de 70 mph.

#Elsa has strengthened this afternoon into a 70 mph Tropical Storm and Hurricane warnings coming for parts of Gulf Coast folks. #weshwx pic.twitter.com/dZLwhwygHP

— Tony Mainolfi (@TMainolfiWESH) July 6, 2021