Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, a la carga contra Maluma: “Cálmate. Eres una burla”

Scott Disick consiguió dejar a sus seguidores boquiabiertos al publicar de la nada un tuit que rezaba “¿Qué pasa con este tipo?”, mencionando a Maluma e incluyendo una palabra malsonante, aunque sin ofrecer ninguna explicación acerca de los motivos por los que se había enfadado con el cantante colombiano.

La estrella del reguetón no se quedó atrás y le respondió a través de esa misma red social: “¿Qué te pasa? ¿Tienes tantas ganas de ser como yo que tratas de quitarme lo que es mío?”. El intercambio no acabó ahí, ya que Scott volvió a la carga para asegurarle que era un payaso: “Ni siquiera tuve que esforzarme demasiado”, añadió.

What’s up with you? You want to be me so bad that you try to take what is mine? https://t.co/eAMbaa8zRa

— MALUMA (@maluma) July 6, 2021