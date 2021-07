Scott Disick protagoniza tremenda ‘pelea’ en Twitter con Maluma

Vaya confusión la que están generando Scott Disick y Maluma luego de que comenzaran a ‘pelear’ en Twitter este martes, 6 de julio, lo que llevó a los fanáticos de ambos a preguntarse qué podría haber detrás de la disputa.

Todo comenzó cuando Scott tuiteó aleatoriamente: “¿Qué le pasa a este tipo @maluma?“. En respuesta, el músico colombiano acusó a la expareja de Kourtney Kardashian de tratar de robarle algo: “¿Qué te pasa? ¿Quieres tanto ser yo que tratas de tomar lo que es mío?“.

What’s up with you? You want to be me so bad that you try to take what is mine? https://t.co/eAMbaa8zRa

— MALUMA (@maluma) July 6, 2021