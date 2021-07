Vicente Fernández Jr. ahora dice que su desaparición fue un ‘secuestro’

Después de muchas especulaciones sobre su paradero, Vicente Fernández Jr. rompió el silencio y en entrevista exclusiva con la revista ‘TvyNovelas’ explicó que durante 66 días fue privado de su libertad, por lo que afirma, vivió un secuestro.

Según narró, aunque entró por su propio pie a una clínica que se encuentra en San Luis Potosí, México, una vez dentro, lo mantuvieron incomunicado y no se le permitió salir.

Durante su ausencia corrieron varios rumores entre los que estaban una adicción al juego que le había traído innumerables deudas, por las que incluso su novia Mariana González había tenido que vender su casa en Guadalajara y al respecto, esto aclaró:

“Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Sí estuve ‘recluido’, pero no por las razones que dicen. Lo quiero dejar muy en claro: no soy apostador, no soy ludópata, no soy drogadicto, no soy alcohólico y nunca he robado a nadie, mucho menos a mis padres y no tengo por qué regresar ni para qué regresar”, expresó.