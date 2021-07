Alerta por llegada de tormenta Elsa a Nueva York y Jersey esta noche: lluvia, viento y bajón de temperatura

Después de afectar con lluvias e inundaciones varios estados del sureste de EE.UU., la tormenta tropical Elsa avanza rápidamente hacia la costa este y se dirige a Nueva York y Jersey, a donde podría llegar esta noche.

Ayer Elsa dejó al menos una persona muerta en Florida y luego provocó un posible tornado en una base de la Marina de Georgia que volcó vehículos recreativos e hirió a varias personas.

Esta mañana provocó lluvias torrenciales en Carolina del Sur y se esperaba que se mudara a Carolina del Norte hacia la tarde. La tormenta debería pasar cerca de los estados del este del Atlántico medio esta noche antes de trasladarse a la región triestatal de NY, NJ y Connecticut, informó Pix11.

Particularmente en NYC hay un pronóstico de 75% de lluvia para esta noche y mañana. El resto de hoy y hacia el anochecer la temperatura irá descendiendo desde una sensación térmica de 93F (34F) hasta 66F (19F), para luego subir de nuevo al amanecer del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un alerta de posibles inundaciones repentinas y tormentas eléctricas dispersas hasta el mediodía de mañana, en la ciudad de Nueva York, Long Island, áreas al norte y gran parte de Nueva Jersey.

Las primeras lluvias en nuestra área asociadas con Elsa podrían llegar tan temprano como esta tarde. Pero la peor parte de las precipitaciones y el viento azotarán la región de los tres estados esta noche y el viernes por la mañana. Carreteras, ríos y arroyos podrían terminar desbordados antes del amanecer.

“Afortunadamente, las secciones costeras no tendrán que lidiar con una marejada ciclónica, pero la erosión de la playa y el oleaje fuerte son una posibilidad real”. Luego, un frente frío hacia el oeste podría traer lluvias y tormentas adicionales mañana a última hora de la tarde y hasta la noche.

En general, serán posibles de 2 a 3 pulgadas de agua, pero algunas áreas locales también podrían superar esa cantidad, según el NWS.

En términos de vientos, lo peor probablemente ocurrirá en alta mar, pero ráfagas con fuerza de tormenta tropical superiores a 39 mph podrían ocurrir esta noche y mañana temprano en las áreas costeras que actualmente están bajo las advertencias.

Los cortes de energía serán una preocupación para muchos, mientras que cualquier artículo liviano afuera podría volar en medio de las ráfagas. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

Tropical Storm Elsa is forecast to track northeast, inland through the Mid Atlantic tonight, and then off the NJ coast and near or over the Tri-State coast Friday morning. Click the link for the full briefing! https://t.co/309UaETh8S pic.twitter.com/csyt9qW96t

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 8, 2021