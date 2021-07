Hispana encontró a su sobrino brutalmente asesinado en apartamento NYCHA en Brooklyn

Alex Colón, un joven de 25 años, fue hallado muerto con heridas de puñal dentro de su habitación en su edificio NYCHA en Brooklyn.

El cadáver de la víctima fue descubierto por su tía dentro del apartamento que compartían en el complejo de vivienda pública Cypress Hills, en Fountain Ave cerca de Blake Ave, East New York, cuando la mujer no identificada regresó a casa poco antes de las 9:20 p.m. del lunes, reportó Daily News.

Colón estaba boca abajo en el suelo del dormitorio. Le cortaron la garganta y lo apuñalaron por la espalda, dijo la policía. Fue declarado muerto en la escena.

No ha habido más información disponible ni se han anunciado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A 25-year-old man was stabbed to death inside his East New York bedroom, police said.

Alex Colon was discovered facedown on the bedroom floor by his aunt inside the apartment — his throat was slit and he had been stabbed in the back.https://t.co/c8Wke7tnAS

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 7, 2021