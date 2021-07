Mark Hoppus, de Blink 182, muestra su aspecto tras revelar su diagnóstico de cáncer

Hace un par de semanas, Mark Hoppus, vocalista de la banda Blink 182, sorprendió a todos al anunciar a través de sus redes que se está sometiendo a quimioterapia, aunque evitó detallar qué tipo de cáncer padece ni en qué etapa se encuentra.

Esta vez volvió a sus plataformas para compartir una publicación con motivo del Día de la Independencia y aprovechar para mostrar su nueva apariencia sin pelo, cejas, ni vello facial a la vista tras revelar su diagnóstico.

En la fotografía se le puede ver su aspecto más delgado como parte del proceso de cambio debido a las quimioterapias que ha recibido desde marzo.

Vía Twitter, Hoppus pidió sugerencias a sus seguidores de dónde podría conseguir un bonito sombrero después de la caída del cabello.

Tras su lamentable anuncio, el músico se ha mantenido en contacto con sus fans y constantemente agradece el apoyo que ha recibido en esta batalla, además de sincerarse sobre la enfermedad que lo ataca.

Cabe destacar que sus compañeros de banda fueron de los primeros en desearle una pronta recuperación a Mark después de que hizo público el diagnóstico.

A su vez, Tom DeLonge, quien ya no es parte de la banda, también se solidarizó con él escribiendo en sus redes: “He estado al tanto del diagnóstico de cáncer de Mark Hoppus desde hace un tiempo. Me gustaría decir que es fuerte, y un super-humano que está empujando a través de este difícil obstáculo con el corazón bien abierto”.

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. 👊🏼#WeHaveHisBack

