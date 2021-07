Sube a 64 la cifra de muertos en el derrumbe de un edificio de condominios en Florida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El número de muertos en el derrumbe del edificio de condominios en Surfside, Florida, aumentó a 64 el jueves después de que se recuperaran más víctimas fallecidas entre los escombros del condominio Champlain Towers South.

#UPDATE 68: We have identified five additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/QbvdEfQdt2 — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 8, 2021

Se ha identificado a 40 de las víctimas fallecidas y aún se desconoce el paradero de 76 personas, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa.

Los equipos trabajaron durante la noche en busca de víctimas y se detuvieron alrededor de la 1:20 a.m. para marcar dos semanas desde que el edificio se derrumbó en medio de la noche.

Levine Cava dijo que el jueves se llevó a cabo un minuto de silencio con los socorristas para “honrar a las víctimas y sus familias”.

Searchers at the site of a collapsed condo tower in Surfside, Florida, paused their work on Thursday to mark two weeks since the collapse. Crews have abandoned the search for survivors with 80 people still classified as potentially missing. https://t.co/tr0p7P12yp pic.twitter.com/aQaFEJv6WT — The New York Times (@nytimes) July 8, 2021

El trabajo ahora ha pasado del rescate a la recuperación y continúa el jueves con toda velocidad y urgencia, dijo Levine Cava.

“Estamos trabajando las 24 horas del día para recuperar a las víctimas y llevar el cierre a las familias lo más rápido posible”, dijo.

#MDFR #FLTF1 along with local and federal task forces have begun search and recovery efforts at the Champlain Towers building collapse in Surfside. Task force teams have been delayering the remaining rubble and heavier equipment is being utilized to assist in the process. pic.twitter.com/dvAsZoKk5V — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 8, 2021

“Todo lo que encontramos son piezas pequeñas, trituradas y pulverizadas”

Las búsquedas durante las últimas dos semanas han sido dirigidas, no aleatorias, dijo Christopher Valerian, gerente médico de New Jersey Task Force One, un equipo de búsqueda y rescate urbano que se desplegó en el lugar del colapso, a CBSN.

“Tal vez había una unidad K-9 que había localizado a una víctima potencial o tal vez ves moscas dando vueltas, o tal vez, ves restos de un dormitorio donde había, ya sabes, ropa de cama o incluso un colchón o algo”, dijo Valerian. Jueves en CBSN. “Una vez que identifique esos lugares, entrará y comenzará a cavar, literalmente a mano, cortando concreto con máquinas según sea necesario y buscando a las víctimas”, dijo.

Valerian dijo que, dado que hay varias capas del edificio, la maquinaria grande ha ayudado a sacar grandes escombros del camino antes de que los equipos, divididos en grupos de seis, se pongan de rodillas y comiencen a cavar en busca de sobrevivientes.

Sin embargo, no se ha encontrado a nadie con vida desde inmediatamente después del colapso.

El sitio del colapso de Surfside no es típico, dijo Valerian.

“Por lo general, en un derrumbe de un edificio como este, encontrarás lo que llamamos espacios vacíos, ya sabes, espacios que son creados por objetos que detienen la caída de escombros sobre tu cabeza, y ahí es donde encuentras víctimas”, dijo. “En este caso particular, y no soy un ingeniero estructural, sin embargo, la forma en que se me explicó es que la forma en que el edificio se derrumbó y la presión de los pisos superiores creó tanta fuerza hacia abajo que esos los espacios vacíos normales donde se ubicarían los sobrevivientes simplemente no existen “.

Valerian dijo que la falta de grandes electrodomésticos que se ven en el sitio es otro indicador de cuán poderoso fue el colapso.

“Me he dicho a mí mismo, ‘¿Dónde están todos los electrodomésticos? ¿Dónde están los refrigeradores, las estufas, los hornos?’”, dijo Valerian. “Simplemente no estamos encontrando objetos grandes. Todo lo que encontramos son piezas pequeñas, trituradas y pulverizadas de metal, concreto y acero, por lo que es increíble la fuerza a la que cayó este edificio, y creo que eso es parte del problema con no poder encontrar supervivientes “.