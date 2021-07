Una cuenta falsa de Billie Eilish estafó a sus fanáticos en TikTok

Billie Eilish ha vuelto a convertirse de nuevo en el foco mediático, pero esta vez no se debe por una actuación suya, sino porque un estafador logró que miles de personas le obsequiaran dinero al hacerse pasar por la cantante.

TikTok tiene una función que permite recompensar a los usuarios creadores de contenido con monedas; las cuales se pueden canjear por dinero real.

Sabiendo esto, un usuario de dicha plataforma se hizo pasar por la cantante para así poder recibir donaciones a costa de engañar a sus fanáticos e inició una transmisión que en realidad era una grabación antigua que la artista realizó en Instagram.

Supuestamente Billie apareció en TikTok en vivo para interactuar con sus fans. Todo parecía normal, pero algunas cosas eran sospechosas: no estaba respondiendo algunas consultas específicas y su perfil no tenía la marca azul de verificación, sin embargo, los seguidores de Eilish no se percataron de este hecho.

El falso video en directo reunió a más de 25,000 personas que no reconocieron que la transmisión era repetida y pensaron que la intérprete de ‘Bad Guy’ realmente estaba contestando sus preguntas, por lo que la mayoría le envió dinero a través del servicio de propinas en TikTok.

Ciertamente, la emoción de ver a la cantante en un live sin previo aviso les jugó una mala pasada, pues no se percataron si la cuenta que estaba transmitiendo estaba verificada.

Ante esto, varios usuarios se lanzaron a las redes para compartir el engaño, aunque ya era demasiado tarde, pues una vez asegurada la retribución obtenida, la cuenta fue eliminada y el sujeto se salió con la suya.

There’s a fake Billie Eilish TikTok livestream with 25k viewers right now

It's an old Instagram live, replayed

Why? For the coins/roses/tips viewers are leaving (thousands of $) pic.twitter.com/R3GaS6Y9JX

— Nick Abouzeid (@nickabouzeid) July 6, 2021