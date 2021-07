Adolescente murió baleado en la cabeza durante disputa frente a su casa en Nueva York

Tyquill Daugherty, un adolescente de 19 años, fue asesinado a tiros justo afuera de su edificio en El Bronx (NYC), después de una discusión, según NYPD.

Las autoridades creen que todo comenzó cuando Daugherty tuvo una disputa con otra persona en el vestíbulo de su edificio residencial en Prospect Avenue, en el vecindario Belmont.

La policía respondió a una llamada al 911 llegó alrededor de las 11:30 p.m. del miércoles y encontró a Daugherty inconsciente tirado fuera del edificio con una herida de bala en la cabeza, reportó Pix11.

Paramédicos EMS respondieron y llevaron al adolescente a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. El Departamento de Policía de Nueva York cree que el presunto tirador huyó de la escena en un sedán oscuro, pero al momento no hubo ninguna descripción física sobre él.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los tiroteos han aumentado en NYC casi 38%, con 765 incidentes reportados en comparación con 555 el mismo período el año pasado hasta el domingo 4 de julio, en una tendencia que ya venía en alza desde el confinamiento del coronavirus.

Tyquill Daugherty, 19, got into a dispute in the lobby of his apartment building in Belmont, Bronx. Police responding to a 911 call around 11:30 p.m. found him laying outside with a gunshot wound to the head. He was pronounced dead at the hospital.

