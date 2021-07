Carolina Sandoval se huele y sus fans la defienden de las feas críticas: “Al que no le guste, que se tape los ojos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval sabe que su forma de ser en las redes sociales es tan amada como criticada, sobre todo porque muchos consideran que se maneja en el borde de lo que es o no correcto, sin embargo en medio de los que tanto critican siempre están los que la defienden a capa y espada.

Hace unas horas Carolina Sandoval volvió a generar controversia en Instagram, porque en uno de sus videos, no sólo se acomodó el hilo dental de su bikini, sino que además después se olió la mano. Todo quedó registrado en el video que compartió con su público, en donde abordaba el tema de la falta de privacidad. Conversación que sacó en “El Almuerzo con Caro”. Junto al polémico video escribió lo siguiente:

“Es que: No hay privacidad. De hecho, a veces me asombra que la gente se sorprenda y/o se meta en lo que hace otra persona en la privacidad de su vida y decida compartir lo que sea porque le da la gana, (además así no lo digas lo has hecho mil veces ). De hecho también me impacta que los “doble moral” vean algo tan normal como sacarse una pantaleta, calzón, short, bikini como algo anormal, pero claro, si lo hace un hombre no pasa nada, pero si la que lo hace es una mujer: “Oh no, no, no, qué vulgar. Qué falta de clase, qué corriente…” Ajá, y ahora resulta que la única que se saca un bikini de las nalgas soy yo. Ay Dios, dales luz aunque sea de un bombillo, y a mi sigue haciéndome feliz dentro de mi privacidad compartida por decisión propia“.

Aunque hay muchos de sus seguidores que no están de acuerdo, y las están atacando con fervor, hay otros que concuerdan con sus palabras. Que alaban su forma de comunicar y agradecen su autenticidad a la hora de reflejar a través de sus redes sociales acciones tan naturales, que en efecto muchos realizan en la privacidad. La única diferencia, como señala la propia venezolana, es que la suya es una “privacidad compartida”, según sus propias palabras y lo es “por decisión propia”.

Edwin Luna, Valerie Domínguez y Perez Hilton, entre otros famosos, apoyan el contenido de la periodista y entretenedora. Varios de sus fans la defienden y dicen: “Lo mas real que eh visto en mi vida… Es normal que una haga eso o incluso olerse. Eres tremenda mujer real, muy real me encantó”, “Rompiendo esquemas mi Diosa”, “¡Sabía que tú misma publicarías también este video! Me da “risa” las páginas de farándula venezolanas rasgándose las vestiduras con esto solo en afán de ganar seguidores a cuenta tuya. ¡Mi Caro, tú eres tú y al que no le guste, que se tape los ojos! ¡Besotes!”, “La gente criticando desde sus ranchos y caro bella pasándola rico en cada lugar del mundo”.

Hablan y disfrutan del escote amarillo de Adamari López, por Telemundo