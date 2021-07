Será por A Rod… Jennifer López en su nueva canción dice: “Él no merece tenerla en sus brazos” 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jennifer López lanzó “Cambia el Paso” en colaboración con Rauw Alejandro. Mucho se dijo de este tema, y es que sale meses después de que la “diva del Bronx” terminara su romance con A Rod. Se especuló que el tema en sí dejaría claro, en alguna medida, que fue lo que pasó entre ellos. Y al escuchar la letra muchos empiezan a creer que todo está más claro ahora, puesto que en ella JLo canta: “Él no merece tenerla en sus brazos”. JLo admite en este canción que ella sabe que él -independientemente de a quién se refiera- no la merece, puesto que afirma cantante: “Ella lo sabe”.

La letra de la canción sigue y volvemos a escuchar a una mujer que acepta que el hombre con el que está realmente no la marece, admite estar mejor sin él. Y en un guiño a Shakira, tal vez, dice también: “sus caderas no le fallan”.

Parte de la letra dicen así: “Su vida está mejor ahora sin el. Sabe que sus caderas no le fallan. No necesita a nadie pa’ estar bien, ella no falla, ella no falla”. JLo también canta: “Soltera se queda”. Para muchos en definitiva este tema es un resumen de lo que vivió y sintió al final de su relación con Alex Rodríguez, y parece que tenía muy claro que después de este cierre definitivo ella haría lo que se le viniera en gana porque añade: “Soltera se queda, ahora se come al que ella quiera”.

Aquí el video y la nueva canción de Jennifer López:

Ojo, recientemente la cantante brindó sus primeras declaraciones y destacó que actualmente está mejor que antes. Sin hacer referencia expresa a este segundo y emocionante capítulo en su historia de amor con Ben Affleck, la cantante Jennifer Lopez ha querido dejar patente que su nueva etapa sentimental, su esperado regreso a la música de la mano del artista Rauw Alejandro y, por supuesto, el amor y el apoyo que no ha dejado de recibir de sus hijos, familiares y amigos han contribuido notablemente a la situación inmejorable que atraviesa a todos los niveles.

En su conversación con el locutor Zane Lowe para la emisora Apple Music 1, la diva del Bronx ha centrado buena parte de su discurso en lo satisfactorio e ilusionante de contar con una ‘red de seguridad’ y de afecto que siempre está a su disposición, al igual que ella se desvive por todos aquellos seres queridos que necesitan de su ayuda o respaldo. “Quiero tener a la gente que se preocupa por mí cerca, porque yo me preocupo mucho por ellos y también les necesito. Cuando llegas a ese punto, te acaba ocurriendo lo más maravilloso del mundo y disfrutas de una felicidad antes desconocida”, ha aseverado, según informó Showbiz.

En resumidas cuentas, Jennifer Lopez nunca ha “estado mejor” que ahora, ni siquiera cuando se comprometió con su ex Alex Rodriguez, de quien se separó hace solo unos meses para sorpresa del mundo entero: “Estoy súper feliz. Sé que la gente no ha parado de preguntarse: ‘¿Pero cómo estará? ¿Estará bien? Y eso es todo, nunca he estado mejor”, ha señalado en referencia al impacto mediático de su reconciliación con Ben Affleck.

“De verdad que aprecio mucho el interés de la gente, pero quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”, ha insistido la estrella de la música, quien también ha querido hacer un guiño a sus amigos de la República Dominicana al subrayar el carácter tan hospitalario del país que le ha acogido a fin de preparar su esperada vuelta a las listas de éxitos. Poco antes de que se confirmara su breve regreso a la soltería, fuentes de su entorno aseguraban que Alex había viajado al país caribeño para tratar de arreglar sus diferencias con la artista.

