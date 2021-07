Agente de Patrulla Fronteriza en Texas es captado cargando a inmigrante hondureña “herida” en la frontera

Una foto en Twitter muestra el dramático momento en que un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) carga a una inmigrante hondureña herida cerca de la frontera de Estados Unidos y México.

La imagen fue compartida por Brian Hastings, jefe de esa agencia en el sector del Valle de Río Grande, en Texas, que en meses recientes ha registrado un incremento en llegada de inmigrantes indocumentados.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo al Daily Mail que la mujer fue divisada por dos agentes fronterizos el miércoles.

⛑ HAPPENING NOW- LEFT BEHIND#BP Special Operations Detachment carry a migrant out of the brush and to safety. The migrant suffered an injury while being smuggled into the US.#RESCUES#SavingLives#Heroes pic.twitter.com/JCX84aszNA

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) July 8, 2021