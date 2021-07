Alfredo Adame cobra por insultar personas a falta de dinero

El polémico actor Alfredo Adame, de 63 años, tuvo una entrevista con varios medios de comunicación quienes le preguntaron cómo le estaba yendo y reveló que, después de su terrible derrota en las pasadas elecciones en México, donde fue elegible para diputado, no tiene ingresos y por eso es que sacará provecho de sus célebres insultos.

Recordemos que hace tiempo Adame se hizo viral en redes sociales por enviar ‘mentadas de madre’ personalizadas a quienes se lo pidieran.

“ Ya cobro por mentadas de madre, pues ya que sirva de algo. Yo siempre he sido así, lo que pasa es que me pican y quieren sus cinco minutos de fama conmigo y mis reflectores, pero yo siempre he sido así, relajado”, mencionó.

Se sabe de celebridades que venden saludos o felicitaciones, pero al parecer el actor quiso hacerlo de una manera original, con una grosería personalizada.

Al ser cuestionado sobre cuánto cobra por cada insulto, Alfredo detalló:

En un inicio, aceptaba peticiones para lanzar dichas frases a quien se lo pidieran, incluso se filtró su teléfono y atendía llamadas solo con esa finalidad, pero ahora ya no lo hará gratis.

Para finalizar la conversación, el actor también declaró que Televisa ya le había quitado el veto que le habían impuesto, razón por la que ya se encuentra considerado para hacer telenovelas y programas.

“Me llamó el vicepresidente de comercialización artística, Alejandro Benítez, y me dijo que si me quería venir a tomar un café con él. Vine, me platicó y me dijo: ´Tenemos proyectos, ¿te interesa?,’ dije: ´Claro que sí´. Lo mío es trabajar y me hicieron la cordial invitación. Ya activaron mi gafete, ya estoy recibiendo propuestas e invitaciones de todos los programas”, concluyó.