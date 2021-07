Desalojan aeropuerto de Fort Lauderdale -Hollywood por amenaza de bomba; emergencia provoca retrasos en vuelos

Parte del aeropuerto en Fort Lauderdale -Hollywood, Florida, fue evacuado por varias horas el sábado luego de una amenaza de bomba.

El Fort Lauderdale-Hollywood International Airport cerró esta mañana dos de sus terminales como medida de precaución, indicaron las autoridades.

Travel #Alert: A security investigation is impacting traffic along the upper-level roadway of #FLL near Terminal 2, and an area of this terminal has been evacuated as a precaution. If you're heading to the airport, we ask for your patience as we work to resolve this matter. — Fort Lauderdale-Hollywood Int'l Airport (FLL) (@FLLFlyer) July 10, 2021

Unas tres horas después, la cuenta oficial del aeropuerto en Twitter compartió un mensaje para informar que el incidente de seguridad había sido resuelto.

Travel #Alert No. 5: (A) The upper/lower level roadways to #FLL have reopened & airport operations are gradually returning to normal after law enforcement cleared an earlier security incident at Terminals 2 & 3. Please be patient as FLL employees restart operations. See more… — Fort Lauderdale-Hollywood Int'l Airport (FLL) (@FLLFlyer) July 10, 2021

La Oficina del Alguacil del Condado Broward confirmó por la red social la evacuación.

“A eso de las 8:49 a.m., agentes de BSO fueron notificados de una amenaza de bomba en @FLLFlyer”, lee la entrada.

“Como medida de precaución, oficiales excavaron las terminales 2 & 3 y también cerraron el acceso al aeropuerto. La unidad de explosivos de BSO está investigando. Las personas que van rumbo al aeropuerto se les pide que eviten el área”, agregó la oficina del alguacil.

Se trató de una falsa amenaza de bomba, y las terminales reabrieron a eso de las 12:30 p.m. Embotellamientos de tráficos eran evidentes en las carreteras alrededor del aeropuerto.

No hay detalles de cuántos vuelos se afectaron con retrasos debido al imprevisto, pero varios aviones que ya habían aterrizado tuvieron que mantener a los pasajeros en su interior.

El más reciente mensaje desde la cuenta oficial en Twitter del aeropuerto exhorta a las personas a verificar con sus aerolíneas el estatus de los vuelos antes de llegar al aeródromo.

Travel Alert #5 (B) More…#FLL security incident is cleared & travelers are advised to check with their airline for updated flight info before heading to FLL. Apologies for any inconvenience, & we appreciate your understanding while we work to get everyone safely on their way. — Fort Lauderdale-Hollywood Int'l Airport (FLL) (@FLLFlyer) July 10, 2021

Al momento, no hay reportes de arrestos en relación con los hechos.