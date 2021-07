Final Copa América: alineaciones confirmadas en el Brasil vs. Argentina

Ya están los equipos confirmados que buscarán en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro la Copa América 2021. Brasil va con su 11 de gala, el habitual del torneo, y Argentina realizó ajustes más ofensivos para intentar hacerle daño a la Verdeamarela.

El conjunto local no tendrá a Gabriel Jesús por la roja directa que recibió en el partido contra Chile y su lugar será ocupado por Richarlison, que será el falso ‘9’ y Everton será el compañero de Neymar por los extremos.

Argentina tendrá el ingreso de Ángel Di María en el equipo titular para acompañar a Messi. Nico González había sido el regular en su lugar. ‘Cuti’ Romero hará pareja de centrales con Otamendi y Acuña jugará como lateral izquierdo.

