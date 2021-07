Juan Rivera da la cara luego de las declaraciones de Mayeli Alonso, ex de su carnal Lupillo Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mayeli Alonso dijo que ella pensaba que Juan Rivera sí se había quedado el carro de una famosa rifa, que según ella Lupillo debería de haberse ganado. Sobre esto Juan Rivera ha reaccionado. Primero destacó, a través de un live en Instagram y Facebook que simplemente estaba contestando a las palabras de Alonso, pero previo a esto, con mucha humildad dijo que no estaba dándole fama a la ex de su carnal Lupillo Rivera, puesto que los fans que veían su video le pedían que no hablara de ella, para no darle mayor popularidad. Por esto dejo bien claro que ella incluso tiene más seguidores que él mismo en sus redes sociales. Luego abordó “el chisme” que todos quería escuchar de su boca a través de su transmisión en vivo.

“Nunca he tenido mucha relación con ella, ni buena ni mala. Era la esposa de mi carnal; cuando nos mirábamos nos la pasábamos chido… Una relación normal, creo yo. No tengo qué criticarle, ni qué decirle. Nunca fue mi esposa, no tengo nada qué opinar… Cuando pasó lo de mi carnal, hace varios años, yo hice el mayor intento de no expresarme ni bien ni mal de ella, porque eso al cien por ciento es algo que no me involucra a mi. Yo sólo quería apoyar a mi carnal… Incluso, en dos años que trabajé con Lupillo jamás le pregunté qué pasó. Es suficientemente difícil manejar mi relación, para andarme metiendo en otras. Yo me dediqué a trabajar con mi carnal”.

El compositor dijo que una de las razones por las cuales él no habla mal de ella, es porque además de ser la mamá de sus sobrinos, es que ella nunca ha hablado mal de él: “A parte, ella nunca me ha ofendido a mi. Jamás. A mi nunca me ha insultado. Y yo creo que sí le preguntan a ella, creo que diría que yo jamás la he insultado a ella. A parte de eso, ella siempre será la madre de mi sobrinos“.

“No tengo porqué hablar mal de ella. Yo no tengo porqué andar por el mundo lastimando a criaturas inocentes. Porque el hablar mal de la mamá de cualquiera lastima a la gente”, aseveró Juan.

Al final del live de Mayeli Alonso, Juan Rivera admite que le llamó. Hablaron brevemente. La conversación fue respetuosa, cordial. Le dije: “Quisiera aclararte unas cosillas, muy leve. Háblamos tranquilamente. ¿Somos amigos, enemigos, estamos unidos? No”, aclaró el hermano de Jenni Rivera.

“Me he calmado porque mi mamá me pidió, y quiero que mi mamá esté tranquila y bien”, destacó Juan Rivera, confirmado que esta es la razón por la cual no ha vuelto hablar más de nadie de su familia y tampoco de Mayeli Alonso. “Ni una palabra equivocada diré de esa mujer. Intentaré por siempre respetarla, porque para empezar fue esposa de mi hermano, madre de mis sobrinos. Nunca ha sido grosera conmigo, y se lo agradezco”, explicó.

Aquí las declaraciones de Juan Rivera:

