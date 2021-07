Ronald Acuña Jr. se perderá la temporada por desgarro de ligamento cruzado

La figura de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., no podrá seguir disputando la temporada 2021 de las Ligas Mayores debido a que sufrió un desgarro completo del ligamento cruzado anterior derecho.

El diagnóstico fue comunicado por los Braves tras realizarle la resonancia magnética correspondiente. El venezolano necesitará someterse a una cirugía que tendrá, como tiempo promedio de recuperación, entre seis a ocho meses.

Ronald Acuña Jr. has to be carted off the field after suffering an injury to his right knee or leg. pic.twitter.com/mXrjIBAs6V

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) July 10, 2021