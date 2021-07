A balazos terminó fiesta de despedida de soltero en hotel Marriott en Nueva Jersey: cuatro heridos

Al menos cuatro personas recibieron disparos en un hotel de Nueva Jersey donde se habían alquilado dos habitaciones para una fiesta de despedida de soltero.

El alcalde de Woodbridge dijo que las víctimas fueron baleadas en el “Delta Hotels Marriott” alrededor de las 2:30 a.m. del lunes.

Otra fuente describió la fiesta como una reunión bastante grande. Al parecer, sólo una persona disparó un arma, aunque no está claro por qué lo hizo. Se vieron varios vehículos policiales y de respuesta a emergencias estacionados afuera del hotel en Route 1 horas después del tiroteo.

Una huésped del hotel se despertó presa del pánico al escuchar disparos que alteraron la tranquilidad de su habitación, dijo a NBC News. Observando desde la ventana del segundo piso, vio llegar las ambulancias. “Temí por mi vida, de hecho me lancé al suelo. No sabía de dónde venían (las balas) o cuántos más vendrían”.

La fiscalía del condado Middlesex se ha hecho cargo de la investigación. No se han reportado víctimas mortales, pero no se supo de inmediato el alcance de las lesiones. Tampoco se divulgaron detalles sobre el presunto tirador ni si había sido detenido.

“La seguridad, la protección, la comodidad y la privacidad de los huéspedes, el personal y los visitantes son de suma importancia para Delta Hotels Woodbridge. La administración y el personal del hotel están cooperando plenamente con las autoridades mientras llevan a cabo una investigación sobre un incidente en la propiedad que ocurrió el 12 de julio”, dijo el hotel en un comunicado anoche.

Woodbridge, NJ.; Multiple people have been shot in New Jersey, it happened before 2:50a Monday at the Delta Hotels by Marriott in Woodbridge, Middlesex County. They were rushed to Robert Wood Johnson University Hospital in New Brunswick. Their conditions are not yet known . pic.twitter.com/dV42y6OrKG

— @KassMedefer (@KMedefer) July 12, 2021